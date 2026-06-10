Aynur Kanbur cinayetinde 'Sülalemizden dansöz çıkmaz' tehdidi! Katil telefonundaki SIM kartı da çıkarmış!

Dansçı Aynur Kanbur'un katili Bülent Gündüz'ün cinayetin işlendiği gün bindiği metrobüste cep telefonuyla işlem yaptığı ardından SIM kartını çıkararak cihazı kapattığı görüldü. Şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur'u "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" diyerek tehdit ettikleri de öğrenildi.

Geçmiş yıllarda aydınlatılamayan cinayetlerin yeniden incelenmesi amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan özel ekiplerin çalışmaları sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda yeniden ele alınan dosyalardan biri olan, 2016 yılında öldürülen dansçı Aynur Kanbur cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı.

İstanbul Şişli'de, Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren "Mezdeke" grubu dansçısı Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor. Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte olayın perde arkasına ilişkin yeni bulgular elde edildi.

BİR KİŞİYİ DE DARBETMİŞ!

Cinayetten yaklaşık 10 yıl sonra gözaltına alınan ve suçunu itiraf ettiği belirtilen Bülent Gündüz'ün geçmişte de şiddet içerikli bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin bir kişiyi "davranışlarını uygun bulmadığı" gerekçesiyle darbettiği tespit edildi. İfadesinde Kanbur'un yaşam tarzına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gündüz'ün, benzer gerekçelerle daha önce de saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

Şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur'u "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" diyerek tehdit ettikleri de öne sürüldü.

SİLAH VE GAZ MASKESİ BULUNDU

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda uzun namlulu bir silah ile gaz maskesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri, bulunan malzemelerin soruşturmayla bağlantısını ortaya çıkarmak amacıyla detaylı inceleme başlattı.

CİNAYET SONRASI RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANMIŞ

Emniyetteki ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını öne süren Gündüz hakkında yapılan araştırmada, olaydan sonraki dönemde ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle işlem yapıldığı belirlendi. Şüphelinin üst aramasında silah ele geçirildiği ve hakkında adli süreç işletildiği kaydedildi.

METROBÜSTE CİNAYET YOLCULUĞU

Soruşturma kapsamında incelenen yeni güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya önemli veriler sundu. Metrobüs içi kamera kayıtlarında Bülent Gündüz'ün cinayetin işlendiği gün Avcılar'dan metrobüse bindiği görüldü.

Görüntülerde, araçta bir süre yolculuk yapan şüphelinin cep telefonuyla işlem yaptığı, ardından SIM kartını çıkararak cihazını kapattığı yer aldı. HTS kayıtlarının da şüphelinin telefonunun yaklaşık bir gün boyunca kapalı kaldığını doğruladığı belirtildi. (DHA)