10 yıl önce öldürülen Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Katil suçunu itiraf etti

10 yıl önce Şişli'de öldürülen 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden Bülent Gündüz poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Aynur Kanbur’u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün, olayda kullandığı silahı da boğazdan denize attığı tespit edildi. Pasta ustası olan katilin olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı işyerinde çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk sorgusunda "Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim" diyen Gündüz'ün daha önce yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu belirtildi.

Kimsenin kendisini azmettirmediğini, olayı kendi başına planlayarak gerçekleştirdiğini söyleyen katilin, karşısında polisleri görünce "Siz gelmeseydiniz, ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım" dediği öğrenildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur’un akrabaları Yüksel K. ve Serdar K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili 'ek gözetim izni' alındığı belirtildi. (DHA)