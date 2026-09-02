Meteoroloji İstanbul'u da etkileyecek yağış dalgası öncesinde açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Türkiye sonbaharı sıcak ve genellikle açık hava ile karşılamaya devam edecek. İBB AKOM verilerinde de görülen İstanbul'u etkileyecek yağış dalgası öncesinde yaz etkisindeki hava devam edecek.

METEOROLOJİ İSTANBUL'U DA ETKİLEYECEK YAĞIŞ DALGASI ÖNCESİNDE AÇIKLADI

Meteoroloji, Cuma günü beklenen yağış dalgası öncesinde açık havayı açıkladı. Hafta sonu öncesinde Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Akdeniz'in batısında ve Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Gün içinde ise yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

İstanbul'da günün parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kentte sıcaklığın 31 derece olması öngörülüyor. Marmara'nın diğer illerinde de benzer şekilde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Trakya'nın batısında sabahın ilk saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Karadeniz'de ise yağış geçişleri öne çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Trabzon'da sıcaklığın 28, Samsun'da 28 derece olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Van'ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Van'da 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenirken Antalya'da 39, Denizli, Adana ve Şanlıurfa'da 38 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Ankara'da 32, İzmir'de 36 derece olması bekleniyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji, "Bugün hava kaç derece olacak?" sorusuna yanıt vererek bölge bölge, il il hava durumunu şu şekilde paylaştı:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi