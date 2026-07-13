Meteoroloji Ankara'nın etrafında hızla dönecek hava durumunu saat saat açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava durumu haritalarına göre yeni haftada Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava etkisini korurken, sağanak yağış gün içinde Ankara'nın kuzeyini çevreleyen hat boyunca yer değiştirecek. Sabah Doğu Karadeniz'de görülecek sağanaklar öğle saatlerinde Batı Karadeniz'e, akşam ise Trakya ve İstanbul çevresine ulaşacak. Ege'nin güneyinde fırtına etkili olacak. Güneydoğu ise 42 dereceyi bulacak sıcak hava ile kavrulacak.

METEOROLOJİ ANKARA'NIN ETRAFINDA HIZLA DÖNECEK HAVA DURUMUNU SAAT SAAT AÇIKLADI

Meteoroloji'nin yayımladığı saatlik tahminlere göre pazartesi sabah saatlerinde yağışlı sistem Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevresinde etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in büyük bölümünde gök gürültülü sağanak görülecek.

Akşam saatlerinden itibaren yağış alanı kuzeybatıya kayarak Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerine ulaşacak. Gece saatlerinde ise yağışlar Trakya ve Batı Karadeniz'in batısında etkisini sürdürecek.

Ankara ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde ise gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Başkentte sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ ALACAK

Marmara Bölgesi'nde günün ilk bölümünde açık ve az bulutlu hava görülecek. Öğleden sonra Trakya'da başlayacak yerel sağanakların gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevrelerine ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklığın 30 derece dolayında seyretmesi öngörülürken, gece saatlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

GÜNEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağış beklenmeyen Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürürken, hızı 50 kilometreye çıkacak fırtına kıyı bölgesinde etkili olacak.

Meteoroloji, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın öğle saatlerinden itibaren denizde yer yer 5 ila 7 kuvvetine ulaşacağını belirtti. Bölge açıklarında beklenen rüzgara karşı denizcilerin de tedbirli olması istendi.

TOROSLAR VE KARADENİZ'DE SAĞANAK GÖRÜLECEK

Akdeniz'de genel olarak parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Toroslar mevkisinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Batı Karadeniz'de Sinop dışında kalan illerde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin'de de yerel yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevreleri de öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak alacak.

GÜNEYDOĞU KAVRULACAK

Yağışın görülmeyeceği Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da termometrelerin 42, Şanlıurfa'da 41, Siirt'te 40, Mardin'de ise 37 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceğini ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Güney Ege'deki kuvvetli rüzgar dışında güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık