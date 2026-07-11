Yaz sıcağında en büyük hata bu! Sağlık Bakanlığı'ndan hayati uyarılar

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, susamayı beklemeden su tüketilmesi ve sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, yaz mevsiminde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve besin güvenliği kurallarına uyulmasının yaz aylarında sağlığın korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, sıcaklık ve nemin artmasıyla birlikte vücut ısısının yükseldiği, buna bağlı olarak terleme yoluyla sıvı ve mineral kaybının yaşandığı belirtildi. Bu durumun baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve bayılma hissi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş ve üzerindekiler, küçük çocuklar, hamileler ile açık alanda çalışanların sıcak havalardan daha fazla etkilendiği ifade edilirken, bu grupların ekstra dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

"SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU İÇİN"

Bakanlık, yaz aylarında su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Su içmek için susamayı beklemeyin" uyarısında bulundu. Günlük su ihtiyacının kilogram başına yaklaşık 35 mililitre olduğu belirtilirken, yetişkin bir bireyin ortalama 2,5 ila 3 litre su tüketmesinin uygun olduğu kaydedildi.

Sıvı ihtiyacının karşılanmasında çay, kahve ve gazlı içecekler yerine ayran, yarım yağlı süt ve meyve suyu gibi alternatiflerin tercih edilmesi önerildi. Düzenli egzersiz yapan kişilerin ise terle kaybettikleri sıvıyı mutlaka yerine koymaları gerektiği ifade edildi.

SICAK ÇARPMASINA KARŞI BU ÖNLEMLERİ ALIN

Açıklamada, aşırı sıcaklardan korunmak için bol, ince ve açık renkli kıyafetler giyilmesi, mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunulması ve gerektiğinde ılık duş alınmasının faydalı olacağı belirtildi. Sıcağa bağlı rahatsızlık belirtileri hissedildiğinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

KAHVALTIDA BUNLARI TERCİH EDİN

Sağlıklı beslenmenin yaz aylarında da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Bakanlık, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tüketilmesini önerdi. Kafeinli içecekler yerine ise yarım yağlı süt, meyve suyu ile ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylarının tercih edilmesinin daha uygun olduğu ifade edildi.