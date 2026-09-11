Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş

Geçtiğimiz günlerde hakkında yurt dışına para çıkardığı haberlerinin ardından şüpheli sıfatında ifade veren Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifade vermişti.

Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek için Ankara Çankaya'da park yaptırdığı öne sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre 23 yıl boyunca Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek, oğlu ve gelininin evlenmesinin ardından oturdukları Portakal Çiçeği sokağındaki parka Hülya ismini vermiş.

3 bin 400 metrekare büyüklüğündeki bu parka verilen ismin Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğunu savunuldu.

AĞZINDA SAKIZLA İFADE VERMEYE GİTMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Soruşturma 29 Ağustos’ta resen başlatılmış, Melih Gökçek ise 4 Eylül’de yaklaşık iki saat ifade vermişti. Soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Gökçek, adliye çıkışında geçmişte 500 soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamalardan çekinmediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Gökçek, “500 sefer sıçradım” sözleriyle dikkat çekti.