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Halk TV Türkiye Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş

Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş

Hakkında başlatılan soruşturmaya ağzında sakızla giden Melih Gökçek'in, oğlu ve gelininin evlemesinin ardından yaşadığı sokaktaki parka gelini Hülya Gökçek'in ismini verdiği ortaya çıktı.

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Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş

Geçtiğimiz günlerde hakkında yurt dışına para çıkardığı haberlerinin ardından şüpheli sıfatında ifade veren Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifade vermişti.

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Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek için Ankara Çankaya'da park yaptırdığı öne sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre 23 yıl boyunca Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek, oğlu ve gelininin evlenmesinin ardından oturdukları Portakal Çiçeği sokağındaki parka Hülya ismini vermiş.

Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş - Resim : 2

3 bin 400 metrekare büyüklüğündeki bu parka verilen ismin Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğunu savunuldu.

Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş - Resim : 3

AĞZINDA SAKIZLA İFADE VERMEYE GİTMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Soruşturma 29 Ağustos’ta resen başlatılmış, Melih Gökçek ise 4 Eylül’de yaklaşık iki saat ifade vermişti. Soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Melih Gökçek 3 bin 400 metrekarelik parka gelininin adını vermiş - Resim : 4

Gökçek, adliye çıkışında geçmişte 500 soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamalardan çekinmediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Gökçek, “500 sefer sıçradım” sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Melih Gökçek Ankara
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