Gökçeklerin düğün takılarının değeri 10 milyon dolarmış! Fatih Altaylı “Yemezler” diye yazdı

Gazeteci Fatih Altaylı, Melih Gökçek’in ailesinin Almanya’daki mal varlığına ilişkin iddiaları köşesine taşıdı. Altaylı, yaklaşık 10 milyon dolarlık servetin kaynağı olarak düğün ve doğumlarda takılan takıların gösterildiğini belirtti. Altaylı servetin kaynağı olarak düğün ve doğumlar gösterilmesine “Yemezler” tepkisi verdi.

Bu açıklamanın kendisine geçmişte Tansu Çiller tarafından yapılan benzer bir hesabı hatırlattığını ifade eden Altaylı, “Çok tanıdık geldi. Benzer bir hesabı yıllar önce Tansu Çiller de yapmıştı” dedi.

"PEK DE AKLA UYGUN DEĞİL"

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününde yaşanan takı tartışmasını da hatırlatan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçi BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın tüm banka ve bankacıların takı kuyruğuna girdiği düğün merasimini hatırlayınca ‘Acaba mı?’ sorusu aklımıza gelmiyor değil ama neredeyse 10 milyon dolarlık takı pek de akla uygun değil.”

Altaylı, söz konusu savunmaya kısa ve sert bir ifadeyle tepki gösterdi:

“Yemezler.”

Soruşturmayı yürüten savcılığın da açıklamayı yeterli bulmadığını belirten Altaylı, “Zaten yurt dışı çıkış yasağı koyan savcılık da şimdilik ‘yememiş’; kanıt, belge istemiş” diye yazdı.