Mehmet Şimşek'in yeğeninin öldüğü yangında 3 kişi gözaltında

Batman’da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ailesine de acı yaşattı. Şimşek’in yeğeni Emine Yani ile Şanzime Sarıgül ve Gülsüm Öztekin Tunç yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı.

Batman’da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 çalışan gözaltına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Dumandan ve yangından etkilenen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

MEHMET ŞİMŞEK'İN YEĞENİ DE ÖLDÜ

Tedavi altına alınan Şanzime Sarıgül (44), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı Emine Yani (42) ile 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Şaziment Sarıgül, sağda)-(Emine Yani, solda). Fotoğraf: Batman, (DHA)

Sarıgül ve Yani’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yaptığı öğrenildi.

Gülsüm Öztekin Tunç. Fotoğraf: Batman, (DHA)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Üç kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Sarıgül, Yani ve Tunç düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında spor salonunun sahibi ile 2 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.