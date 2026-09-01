Mehmet Pehlivan'ın azami tutukluluk süresi doldu ancak hala cezaevinde

İBB davasının ikinci celsesinin 9. gününde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da tahliye talebinde bulunması bekleniyor. Pehlivan'ın avukatları,

azami tutukluk süresinin aştığını bu nedenle serbest kalması gerektiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davası devam ediyor. Davada dikkat çeken isimlerden biri Mehmet Pehlivan. İmamoğlu'nun avukatı olan Pehlivan, 19 Haziran 2025'te tutuklandı. Aradan geçen sürede Pehlivan'ın tutukluluğu 439 güne ulaştı.

Gazete Pencere'nin haberine göre, Pehlivan hakkında yöneltilen suçlama açısından avukatları, azami tutukluluk süresinin 1 yıl olduğunu savunuyor. Buna karşın mahkemenin tahliye kararı vermemesi nedeniyle Pehlivan'ın cezaevinde tutulmaya devam ettiği belirtiliyor.

Avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102/1 maddesine dikkat çekerek, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlar bakımından tutukluluk süresinin kural olarak bir yıl olduğunu belirtiyor. Savunma tarafı, bu sürenin aşılması nedeniyle Pehlivan'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.

İDDİANAMEDE 6 FARKLI EYLEM YER ALIYOR

Mehmet Pehlivan'ın dava dosyasında 6 ayrı eylem kapsamında adının geçtiği belirtiliyor. Savcılık iddianamesinde Pehlivan ile bazı sanıklar, “özel vasfa haiz örgüt üyesi" olmakla suçlanıyor.

Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin sevk yazısında ise farklı iddialar bulunuyor. Yazıda, Pehlivan'ın örgüt kapsamında hareket ettiği ve 19 Mart 2025 öncesinde haklarında soruşturma yürütülen kişilerin gözaltı ve sonrasındaki süreçlerinde görev alacak avukatların planlamasını yaptığı öne sürülüyor.

Savcılık, bu organizasyonla soruşturma kapsamında ifade veren kişilerin beyanlarına ulaşılmasının amaçlandığını iddia ediyor. Ayrıca dosyada tutuklu bulunan bazı şüphelilerin avukatlarının da örgütsel faaliyet kapsamında organize edildiği ileri sürülüyor.

Pehlivan hakkında tutuklanmasının ardından ayrıca yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Bu soruşturmanın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişiye baskı ve tehditte bulunulduğu iddiası üzerine açıldığı belirtildi.