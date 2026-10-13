Meclis'te Mekke ittifakı tansiyonu! Özgür Özel net konuştu, Bahçeli çağrı yaptı

Mekke Savunma İttifakı'nın imzalanmasıyla Türkiye, çatışma içerisinde olan Suudi Arabistan ile ittifak kurdu. Savunma ittifakı, bölge içinden ya da dışından gelen saldırılara ortak yanıt vermeyi vadediyor. Ancak anlaşma Suudi Arabistan'ın Husiler ile yoğunlaşan çatışma sürecinde imzalandı.

Çatışmalarda sıcak temasın ve ölü sayılarının artmasıyla siyaset de yüzünü Mekke Savunma İttifakı'na döndü.

ÖZGÜR ÖZEL: MEHMETÇİĞİ YEMEN'E GÖNDERMEK TRUMP'IN VE İSRAİL'İN PLANIDIR!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mekke Savunma İttifakı anlaşmasında yer alan "saldırılara ortak yanıt verme" ifadeye Suudi Arabistan savaş içerisindeyken imza atılmasına karşı çıktığını Meclis Grup konuşmasında ifade etti. Özel, Türkiye'nin böyle bir gündemi olmadığını belirtti.

Özel, "Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller. Bunun hesabındalar. Öyle evirmeden çevirmeden, kitabın ortasından söylemek gerekirse: Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır, İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir" dedi.

Özel, Türkiye'nin savaşa taraf olmaması gerektiğini belirtirken "Böyle pakt anlaşmaları, barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Meclis'ten geçmek zorunda olduğunu hatırlatan Özel, "Kimse Meclis'e gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, Anayasa'nın 90 ve 92. maddelerini -yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki Meclis yetkisini- ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları, barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır." dedi.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"Savaştaki bir ülkeyle 'Sana saldıran bana saldırmıştır' anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır. Ne böyle bir savaşa taraf olmak kabul edilebilir, ne böyle bir anlaşmayı imzalayıp, imzaya rağmen o ülkelerden birine saldırılıyorken böyle bir anlaşma varken buna cevap vermemek... Bir tanesi, attığınız imzayı değersiz, bundan sonra yapacağınız anlaşmaları hükümsüz, sizi de muhataplarınız nezdinde kıymetsiz kılar. Diğeri ise, hiç suçsuz günahsız Mehmetçiği Yemen çöllerinde boşu boşuna hayatlarını tehlikeye atar."

"TRUMP'IN FİGÜRANI OLMAYA, İSRAİL'İN KORUYUCUSU OLMAYA, MEHMETÇİĞİ KULLANMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR"

"Herkes şunu bilsin ki; kendine ait bir planı olmayan başkasının planının parçasıdır.



Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Trump'ın figüranı olmaya, İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız!"

BAHÇELİ: MÜMKÜN OLAN HER TÜRLÜ ASKERİ DESTEK VERİLMELİİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan ile Husilerin çatışmasına ilişkin Meclis Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, Yemen'deki Husilerin yaptığı saldırılar nedeniyle Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü askeri desteği vermesi gerektiğini ifade etti.

"Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan

her türlü askeri desteği vermesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara

karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkân sağlanmalıdır.

Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi

saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya

saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil

ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert

şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır."

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: MÜTTEFİKLİK SÖZÜMÜZ VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daki çatışmalara Türkiye'nin dahil olup olmayacağı sorusuna "Bizim anlaşmamıza göre müttefiklik sözümüz var. Devlet olarak imza attığımız bir konu var" diyerek yanıt vermişti.