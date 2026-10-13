Netanyahu, Suudi Arabistan ile Husilere saldırmak istiyor

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile Husilere karşı ittifak kurma girişimlerini yazdı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre İsrail'in Husilere yönelik saldırılara katılmak istediği ve ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı buna ikna etmeye çalıştığını ileri sürüldü.

Ancak İsrail beklediği karşılığı bulamadı. Veliaht Prens Selman, teklife yanaşmadı. İddiaya göre Prens, İsrail ile güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağını düşünüyor.

Diğer diplomatik kaynaklar ise İsrail'in bu hamleyi Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için yaptığını belirtti.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRIYOR

Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaş, Suudi Arabistan'a sıçradı.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı da 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda ağır kayıplar verilmesiyle gündeme gelmişti. Suudi yetkililerin açıklamasına göre, söz konusu saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Riyad'daki havalimanına 11 Ekim'de de yeni bir saldırı düzenlendi. Associated Press'in haberine göre, terminale isabet eden ikinci saldırıda bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.