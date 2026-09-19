Suudi Arabistan'daki saldırılar sonrası Mekke ittifakı devreye girecek mi? Bakan Fidan yanıtladı

Husilerin son dönemde Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları ve ülkede bazı kentlerde alarm durumuna geçilmesi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Husilerin uzun süredir bölgesel bir sorun olduğunu belirten Fidan, sürecin 2015’ten itibaren devam ettiğini ve 2022’de ateşkes dönemine girildiğini söyledi.

Gazze’deki saldırıların ardından bölgedeki gelişmelerin yeniden hareketlendiğini ifade eden Fidan, Suudi Arabistan’ın altyapısına ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Mekke Anlaşmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Müttefiklik sözümüz var”

"Husiler son 10 yıldır bir sorun. 2015'ten itibaren başladı, 2022'de ateşkes başladı ancak Gazze saldırıları sonrası bölge karıştı. Suudi Arabistan'ın altyapısına ve toprak bütünlüğüne karşı saldırılar var. Bizim anlaşmamıza göre müttefiklik sözümüz var. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Dışişleri Bakanlığı olarak saldırıları kınıyoruz. Bu provakasyon ve ABD ile İran arasındaki çatışmaların içinde sayılmasını da kabul etmiyoruz.

Biz yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna yansımayan görüşme ve konuşmalarımız var. Askeri ihtiyaçları ve teknik konuları karşılamada bir sıkıntımız olmaz."