Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Süper Lig'de 6. hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında iki dev Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.
Galatasaray ise oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı kırmızılı takım, haftaya 13 puanla en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.
Bordo mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da ise sakatlıkları süren Victor Osimhen ile Mario Lemina yok. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da oynamayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda 23 gol atarken gol yedi.
TRABZONSPOR - GALATASARAY: İŞTE İLK 11'LER
Dev maça Trabzonspor'un şu 11'le çıkması bekleniyor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i de şu şekilde: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Leao, Deniz.