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Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler

Süper Lig'de 6. hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 1
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Süper Lig'in 6. haftasında iki dev Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 2
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İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 3
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Galatasaray ise oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı kırmızılı takım, haftaya 13 puanla en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 4
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Bordo mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 5
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Galatasaray'da ise sakatlıkları süren Victor Osimhen ile Mario Lemina yok. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da oynamayacak.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 6
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 7
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Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda 23 gol atarken gol yedi.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 8
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TRABZONSPOR - GALATASARAY: İŞTE İLK 11'LER

Dev maça Trabzonspor'un şu 11'le çıkması bekleniyor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino.

Trabzonspor - Galatasaray: İşte ilk 11'ler - Fotoğraf: 9
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Galatasaray'ın muhtemel 11'i de şu şekilde: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Leao, Deniz.

Galatasaray Trabzonspor Okan Buruk Victor Osimhen
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