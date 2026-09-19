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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.