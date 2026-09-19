Suudi Arabistan’da 6 kentte tehlike alarmı verildi

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin misilleme tehdidinin ardından 6 kentte erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cazan, Abha, Taif, Cidde, Hamis Muşayt ve Yenbu’da erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Vatandaşlardan sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi. Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere geçilmesi, özellikle bina içlerinde pencerelerden uzak bir odada bulunulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, dışarıda bulunan kişilerin de en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, alarmın verilmesinden kısa süre sonra yeni bir açıklama yaparak kentlerde “tehlikenin geçtiğini” duyurdu. Ancak alarmın neden verildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

HUSİLERDEN MİSİLLEME TEHDİDİ

Yemen’deki İran destekli Husiler, Sana’ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan’ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen’de temmuz ayından bu yana çatışmaların yeniden yoğunlaştığı belirtiliyor. Husilerin Hudeyde vilayetinde kontrolü sağlamasının ardından Taiz’in batısına doğru ilerlediği ve Kızıldeniz kıyısındaki Muha ile Babulmendeb’e ulaşan bazı hatları ele geçirdiği aktarıldı.

Husilerin Muha’nın ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adaları, Meyyun Adası ve Zubab’da da kontrol sağladığı belirtildi. Bu gelişmelerin Yemen’deki çatışmaların seyrini ve bölgedeki kontrol alanlarını değiştirdiği kaydedildi.