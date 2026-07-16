Meclis'te gece yapılan kritik AKP-DEM toplantısının nedeni belli oldu: Temmuza yetişmiyor

TBMM, yaz tatiline girmeden önce yoğun yasama gündemini tamamlamaya hazırlanırken, İmralı süreci kapsamında hazırlandığı belirtilen Çerçeve Yasa'nın bu yasama döneminde Genel Kurul'a gelip gelmeyeceği tartışılmaya devam ediyor. Ankara kulislerinde edinilen bilgilere göre, dün akşam AKP ile DEM Parti arasında bu başlıkta kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

ÇERÇEVE YASA'NIN ERTELENMESİ MASAYA YATIRILDI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre görüşmenin ana gündemini, uzun süredir hazırlıkları devam eden Çerçeve Yasa'nın Meclis'in yaz tatiline girmeden önce yetiştirilemeyeceği yönündeki değerlendirmeler oluşturdu.

TBMM Genel Kurulu'nun mevcut yasa tekliflerini tamamladıktan sonra 23 Temmuz'da tatile girmesi planlanırken, kapsamlı düzenlemenin yeni yasama yılına bırakılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

DEM PARTİ'DEKİ RAHATSIZLIK ELE ALINDI

Kulislerde konuşulanlara göre, düzenlemenin ertelenebileceği yönündeki değerlendirmeler DEM Parti cephesinde sürecin yavaşladığı yönünde rahatsızlık oluşturdu.

Bu nedenle AKP ile DEM Parti temsilcilerinin dün akşam gerçekleştirdiği görüşmede, Çerçeve Yasa'nın gündemden kaldırılmadığı, yalnızca Meclis'in yasama takvimi nedeniyle ekim ayına bırakılmasının planlandığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

"HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR" MESAJI VERİLDİ

AKP kaynaklarının, görüşmelerde Çerçeve Yasa üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından teklifin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını aktardığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, düzenlemenin tamamen rafa kaldırılmadığı, hazırlık sürecinin devam ettiği vurgulanırken, yaz aylarında da iki parti arasındaki temasların sürmesinin beklendiği kaydediliyor.

GÖZLER EKİM AYINDA

Meclis kulislerinde, mevcut yasama takvimi nedeniyle kapsamlı siyasi uzlaşı gerektiren Çerçeve Yasa'nın bu döneme yetişmesinin zor olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Bu nedenle düzenlemenin TBMM'nin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılının ilk siyasi gündemlerinden biri olması beklenirken, süreçle ilgili temasların yaz boyunca devam edeceği ifade ediliyor.