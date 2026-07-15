Masada yasa taslağı var: AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İmralı Heyeti ile görüştü

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulacak komisyonun çalışmaları ve Meclis tatile girmeden bir çerçeve yasa çıkarılmasına yönelik beklentiler sürerken, İmralı Heyeti ile AKP arasında yapılması beklenen görüşme geç saatlerde olsa da gerçekleşti.

İlketv.com.tr yazarı Lokman Ergün, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın bugün AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geleceğini söyledi.

Ergün, görüşmenin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı nedeniyle geç saate kaldığını belirterek, "Görüşmenin taslağın içeriği ile ilgili olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

DEM PARTİ GÖRÜŞME İÇİN GÜN BOYU HAZIR BEKLEDİ

15 Temmuz için düzenlenen anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yasanın bir an evvel çıkarak terörsüz Türkiye için önemli adımların atılacağını söylemişti. İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan da TBMM'deki 15 Temmuz programının ardından gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman 'gelin' derlerse gideriz" açıklamasını yapmıştı.