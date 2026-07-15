Kurtulmuş 15 Temmuz töreninde 'Terörsüz Türkiye' dedi: Yasal düzenleme ile son noktayı koyacağız

DEM Parti, TBMM tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunda ısrarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, AK Partili üst düzey yöneticilerin ve diğer birçok siyasinin süreçle ilgili son yaptıkları açıklamalarının ardından çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden çıkarılacağı beklentisi arttırdı. Ancak henüz taslak ortaya çıkmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önündeki en önemli hedeflerden birinin "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıyla tamamlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan Kurtulmuş, sürecin TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerle sonuçlandırılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin de yol göstericiliğiyle başladığımız Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir" dedi.

Terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla Terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ardından ikinci önemli hedefin yeni anayasa olduğunu belirtti:

"Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni, güçlü bir anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki Terörsüz Türkiye ile ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız."

PERVİN BULDAN "BİZ HAZIRIZ" DEDİ

15 Temmuz'da AKP ile DEM Parti İmralı heyeti arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak 15 Temmuz şehitlerini anma programları nedeniyle yoğun planlamalar yapıldı ve görüşme bugün gerçekleşemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programına gelen Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala tokalaştı. Törenin ardından Pervin Buldan gazetecilerin görüşmenin ne zaman olacağı soruları üzerine, "Bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Biz buradayız ne zaman gelin derlerse gideriz" şeklinde konuştu.