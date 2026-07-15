10'uncu yılında 15 Temmuz: FETÖ soruşturmalarında 720 bin 580 kişiye işlem yapıldı

Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma ve davalara ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlık verilerine göre, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Verilere göre, 83 bin 836 kişi hakkında adli süreç devam ediyor. Bunların 54 bin 27'si hakkında soruşturma, 29 bin 809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerinde yargılama sürüyor.

CEZA ALANLARLA BERAAT EDENLER EŞİT; YARISININ SORUŞTURMASI KAPANDI

Soruşturma ve yargılaması tamamlanan 636 bin 744 kişiden 127 bin 102'si mahkum edilirken, 124 bin 861'i beraat etti. Ayrıca 373 bin 642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 11 bin 107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Bakanlık verilerine göre, şüpheli ve sanıklardan 193 bin 82'si hakkında adli kontrol, 33 bin 837'si hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. Kesinleşen hükümler kapsamında 119 bin 407 sanık hakkında karar verilirken, bunların 34 bin 408'i mahkumiyet, 84 bin 999'u ise beraat kararlarından oluştu.

Ceza infaz kurumlarında ise 482'si tutuklu, 368'i hükümözlü ve 9 bin 634'ü hükümlü olmak üzere toplam 10 bin 484 FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun bulunduğu açıklandı.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 fiili darbe davasının tamamının ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığı bildirildi. Bu davalarda 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyet, 2 bin 870 sanık hakkında beraat, 964 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

YAKLAŞIK 2 MİLYON İHBAR VERİLDİ

25 Ağustos 2017 tarihinde kanunlarda reform yapılarak 'Lekelenmeme Hakkı' yasal güvence haline getirildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen bu koruyucu mekanizma sayesinde; kişisel husumetlerle, soyut ya da ihbar sistemini kötüye kullanmayı amaçlayan art niyetli iddiaların önüne set çekildi. Dürüst vatandaşların haksız yere 'şüpheli' sıfatı alması ve toplum nezdinde haksız yere yıpratılmasının önüne geçilirken, kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği günden bu yana 30 Haziran 2026 tarihi itibariyle savcılıklara ulaşan 1 milyon 999 bin 434 ihbar dosyasından, yapılan son derece titiz ön incelemeler neticesinde 1 milyon 561 bin 489'unda 'Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı' verildi. Yani, 1,5 milyonun üzerinde vatandaş, asılsız ithamlarla adli sisteme dahil edilmeden, adliyelerde şüpheli olarak kaydedilmeden ve isimlerine en küçük bir leke sürülmeden devlet eliyle korundu. (DHA)