McDonald's şubesini dağıttılar: Önce çalışanlara sonra vatandaşlara saldırdılar

Şişli’de 4 Temmuz'da akşam saatlerinde bir araya gelen ve aralarında yaşı küçük kişilerin de bulunduğu öne sürülen bir grup, McDonald’s şubesine girerek çalışanlardan ısrarcı bir şekilde para istedi. İddiaya göre, çalışanların parayı vermemesi üzerine şüpheliler restoran içerisindeki eşyalara zarar verdi.

PARA ALAMAYINCA RESTORANI DAĞITIP YOLDAN GEÇENLERE SALDIRDILAR

İddiaya göre, talepleri geri çevrilen saldırgan grup ilk olarak restoranı birbirine kattı ve içeriyi dağıttı. Şüpheliler, daha sonra hınçlarını sokaktan çıkararak yoldan geçen masum vatandaşlara da saldırdı.

TURİSTLER DE KORKU DOLU ANLARA TANIKLIK ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Şişli'de meydana gelen olay sırasında bölgede bulunan turistler de yaşanan korku dolu anlara tanıklık etti.

VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAYDINA DA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerinde bulunan bir vatandaşın yaşanan bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldığını fark eden saldırgan grup, duruma müdahale etti. Olayı ve yaşanan arbedeyi anbean görüntülemek isteyen vatandaşlara zorbalıkla engel olmaya çalışan grup, çevreye dehşet saçmaya devam etti.