Eski sevgilisinin çalıştığı mekana pompalı tüfekle rastgele ateş açtı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde silah sesleri yükseldi. L.A. isimli şahıs, aralarında gönül ilişkisi ve sorun olduğu iddia edilen bir kadının çalıştığı mekanın önüne gelerek pompalı tüfekle dehşet saçtı.

MEKANIN ÖNÜNDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen L.A., aralarında sorunlar bulunan kadının çalıştığı eğlence merkezinin önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran şahıs, hedef gözetmeksizin çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Silah sesleri caddede büyük panik yaratırken, L.A. olayın hemen ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaçan şahsı yakalamak için hemen çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda L.A., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KURŞUNLAR ARAÇ VE İŞLETMEYE İSABET ETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı caddede detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde yerde 4 adet boş kartuş bulundu.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, pompalı tüfekten çıkan saçmaların eğlence mekanının giriş kapısına ve caddede park halindeki bir aracın camına isabet ettiği belirlendi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar, çevredeki başka bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, L.A.’nın elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

Gözaltına alınan L.A., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)