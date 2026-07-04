Masaj salonu adı altında fuhuş ağı! 5 ilde operasyon, 6 kişi tutuklandı

"Masaj salonu" tabelasıyla faaliyet gösteren işletmelerde yaşandığı öne sürülen olaylar bir kez daha gündeme geldi. Tunceli'de yaklaşık bir yıl önce açılan iki masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma, aylar süren takibin ardından operasyonla sonuçlandı. Soruşturmada, kadınların mağdur edildiği ve müşterilerle şifreli ifadeler kullanılarak iletişim kurulduğu tespit edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren iki masaj salonunu mercek altına aldı.

Fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine oluşturulan özel ekip, işletmeleri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık dört ay süren çalışmalarda, işletmeciler ile çalışanların telefon görüşmelerinde şifreli ifadeler kullandıkları, müşterilerin ise özel odalarda ağırlandığı belirlendi.

9 KADIN KURTARILDI

Soruşturma kapsamında 9 kadının mağdur edildiği tespit edilirken, elde edilen deliller doğrultusunda Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin adresleri ile masaj salonlarında yapılan aramalarda çok sayıda prezervatif ve hamilelik testi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu işletmelere idari para cezası uygulanırken, masaj salonları mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. (DHA)