Modem dolandırıcılığı şebekesine darbe: 7 ilde operasyon, 31 tutuklama

Türkiye’de giderek artan siber dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri merkezli yürütülen soruşturmada, “modem dolandırıcılığı” yöntemiyle vatandaşları hedef alan bir şebekeye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin milyonlarca liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştığı değerlendirilen 53 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet hizmeti sunan sitelerin birebir benzerlerini oluşturarak vatandaşları sahte platformlara yönlendirdikleri, gerçek kullanıcı olmayan mobil hatlar üzerinden iletişim kurdukları ve “modem kurulumu” vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürüldü.

757 MİLYON 564 BİN 454 LİRA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, 12 paravan şirket üzerinden faaliyet yürüttüğü, Türkiye genelinde 17 binden fazla vatandaşı dolandırdığı ve hesap hareketlerinin 757 milyon 564 bin 454 lira olduğu belirlendi. Kayseri özelinde ise 204 vatandaşın yaklaşık 1 milyon 113 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Kayseri merkezli operasyon Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanırken, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Siber dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlenmesi dikkat çekerken, güvenlik birimleri vatandaşları internet üzerinden yapılan “abonelik”, “modem kurulumu” ve benzeri tekliflere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (AA)