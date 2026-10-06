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Halk TV Türkiye Marmaris’e 18 katlı dev yüzen şehir geldi: Binlerce turist ilçeye akın etti!

Marmaris’e 18 katlı dev yüzen şehir geldi: Binlerce turist ilçeye akın etti!

Muğla Marmaris'e demirleyen 18 katlı dev kruvaziyer MSC Divina, binlerce turist getirdi. Karaya çıkan binlerce tatilci tarihi sokaklara ve sahile akın ederken ilçede çok büyük heyecan yaşandı.

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Marmaris’e 18 katlı dev yüzen şehir geldi: Binlerce turist ilçeye akın etti!

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris, devasa bir yüzen şehre ev sahipliği yaptı. Kuşadası'ndan yola çıkan Panama bayraklı dev kruvaziyer "MSC Divina", beraberindeki tam 3 bin 705 turist ve 1 bin 273 personelle Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

18 GÜVERTELİ DEV GEMİ LİMANA YANAŞTI

Tam 333 metre uzunluğundaki 18 güverteli dev cruise gemisi, limana yanaşmasıyla birlikte bölgede büyük heyecan yarattı. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından karaya çıkan binlerce turist, ilçedeki turizm hareketliliğini bir anda artırdı.

Marmaris’e 18 katlı dev yüzen şehir geldi: Binlerce turist ilçeye akın etti! - Resim : 1

TURİSTLER TARİHİ SOKAKLARA VE SAHİLE DAĞILDI

Gemiden inen ziyaretçiler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezerek keyifli anlar yaşadı. Tarihi ve turistik noktaları ziyaret eden yolcuların bir kısmı restoran ve kafelerde vakit geçirmeyi tercih ederken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katılarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

İki dev gemi birden yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti!İki dev gemi birden yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti!

ROTA AKDENİZ: BİR SONRAKİ DURAK İTALYA OLACAK

Marmaris'teki ziyaretini tamamlayacak olan dev geminin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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