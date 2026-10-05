İki dev gemi birden yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti!
Bodrum Limanı’na aynı gün yanaşan iki dev kruvaziyer, ilçeye binlerce turist getirdi. Turistler ilçeye akın etti.
Muğla’nın Bodrum ilçesi, aynı gün iki kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. “Renaissance” ve “Marella Discovery” isimli gemilerle ilçeye toplam 2 bin 888 turist geldi. Yolcular, işlemlerinin ardından Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezdi.
DEV İKİ GEMİ AYNI ANDA GELDİ
Kuşadası Limanı’ndan sonra Bodrum’a gelen Bermuda bayraklı, 219 metre uzunluğundaki “Renaissance” limana yanaştırıldı. Gemide çoğu Fransız 1127 yolcu ile 527 personelin bulunduğu belirtildi.
TAM 264 METRE UZUNLUĞUNDA BİR GEMİ
Patmos Limanı’ndan gelen Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki “Marella Discovery” de aynı gün Bodrum’u ziyaret etti. Gemide çoğu İngiliz 1761 yolcu ile 742 personelin bulunduğu öğrenildi.
BİNLERCE TURİST İLÇEYE AKIN ETTİ
Kruvaziyer gemilerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular ilçeye çıktı. Turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerek ilçede vakit geçirdi.
Bodrum ziyaretini tamamlayan gemilerden “Renaissance”ın bir sonraki durağının Patmos Limanı, “Marella Discovery”nin ise Rodos Adası olacağı belirtildi. (AA)