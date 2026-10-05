İki dev gemi birden yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti!

Muğla’nın Bodrum ilçesi, aynı gün iki kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. “Renaissance” ve “Marella Discovery” isimli gemilerle ilçeye toplam 2 bin 888 turist geldi. Yolcular, işlemlerinin ardından Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

DEV İKİ GEMİ AYNI ANDA GELDİ

Kuşadası Limanı’ndan sonra Bodrum’a gelen Bermuda bayraklı, 219 metre uzunluğundaki “Renaissance” limana yanaştırıldı. Gemide çoğu Fransız 1127 yolcu ile 527 personelin bulunduğu belirtildi.

TAM 264 METRE UZUNLUĞUNDA BİR GEMİ

Patmos Limanı’ndan gelen Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki “Marella Discovery” de aynı gün Bodrum’u ziyaret etti. Gemide çoğu İngiliz 1761 yolcu ile 742 personelin bulunduğu öğrenildi.

BİNLERCE TURİST İLÇEYE AKIN ETTİ

Kruvaziyer gemilerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular ilçeye çıktı. Turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerek ilçede vakit geçirdi.

Bodrum ziyaretini tamamlayan gemilerden “Renaissance”ın bir sonraki durağının Patmos Limanı, “Marella Discovery”nin ise Rodos Adası olacağı belirtildi. (AA)