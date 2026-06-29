Mardin'de feci kaza: 5'i çocuk 8 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yumurcak Mahallesi mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan 39 yaşındaki A.E., 13 yaşındaki M.E., 17 yaşındaki A.A., 32 yaşındaki B.İ., 15 yaşındaki H.E., 3 yaşındaki C.E., 7 yaşındaki Y.E. ve 20 yaşındaki R.A. yaralandı. Yaralılardan beşinin çocuk olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)