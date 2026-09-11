Maltepe'deki çifte cinayetin arkasından 500 bin dolar çıktı

İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında dün çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kiracı Mehmet Taşkaya'nın silahla ateş açması sonucu ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol hayatını kaybetti, bir avukat ise ağır yaralandı.

Olayın ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tartışmanın nedeninin, Taşkaya'nın bina için yaptığı 500 bin dolarlık masraf olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, çifte cinayetin ardından olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Osman ve Nursen Akyol çiftinin Almanya'da yaşadıkları öğrenilirken, söz konusu binayla yaklaşık 20 yıldır Mehmet Taşkaya'nın ilgilendiği belirtildi.

500 BİN DOLAR KAVGASI

Taşkaya'nın bina içerisindeki daireleri kiraya verdiği ve kiraları topladığı öğrenilirken, binaya yıllar içerisinde yaklaşık 500 bin dolar masraf yaptığı belirtildi. Ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışmanın da bu masraf üzerinden çıktığı ifade edildi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucunda Mehmet Taşkaya yakalandı. Öte yandan Mehmet Taşkaya'nın daha önce hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.