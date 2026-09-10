Ev sahibi çifti silahla öldürmüştü: Evinde yapılan arama kan dondurdu! 331 adet fişek, kılıçlar

Maltepe'de tartıştığı ev sahibi 61 yaşındaki Osman Akyol ile eşi 61 yaşındaki Nursen Akyol'u silahla öldüren kiracı Mehmet T.'nin evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, biber gazı ve çok sayıda fişek ile çeşitli silah ve ekipman ele geçirildi.

EV SAHİBİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ, AVUKAT AĞIR YARALANDI

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol'a silahla ateş açtı.

Saldırıda Osman Akyol ve Nursen Akyol hayatını kaybetti. Olay sırasında binada bulunan avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı.

BİNADAN ETRAFA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi.

özel harekat polislerinin müdahalesiyle yakalandı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Evde ayrıca 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe ve 4 biber gazı bulundu. Polis ekiplerinin aramasında ayrıca 1 olay yeri inceleme şeridi ile 10 kutu fişek saçması ele geçirildi. (DHA)