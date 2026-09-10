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Halk TV Türkiye Bankada 5 kişiyi rehin almıştı: 4 psikiyatri kaydı çıktı! Tutuklandı

Bankada 5 kişiyi rehin almıştı: 4 psikiyatri kaydı çıktı! Tutuklandı

İzmir Karabağlar’da banka güvenliğinin silahıyla 5 kişiyi rehin alan Can Aydın tutuklandı. Polisin iknasıyla teslim olan ve 4 psikiyatri kaydı bulunan 25 yaşındaki şüpheli hakkında Başsavcılık özel soruşturma başlattı.

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Bankada 5 kişiyi rehin almıştı: 4 psikiyatri kaydı çıktı! Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesinde özel güvenlik görevlisinin silahını alarak içerideki 5 kişiyi rehin alan 25 yaşındaki Can Aydın, polisin ikna çalışması sonucu teslim olarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BANKADA 5 KİŞİYİ REHİN ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak şubedeki 5 kişiyi rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankanın çevresini ablukaya alan polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bankada 5 kişiyi rehin almıştı: 4 psikiyatri kaydı çıktı! Tutuklandı - Resim : 1

POLİS İKNA ETTİ, TESLİM OLDU

Polis ekipleri, Aydın'ın teslim olması için ikna çalışması başlattı. Şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda teslim oldu. Gözaltına alınan Aydın, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

2 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi.

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4 PSİKİYATRİ KAYDI BULUNUYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın, adliyeye sevk edildi. Can Aydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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