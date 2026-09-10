Bankada 5 kişiyi rehin almıştı: 4 psikiyatri kaydı çıktı! Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesinde özel güvenlik görevlisinin silahını alarak içerideki 5 kişiyi rehin alan 25 yaşındaki Can Aydın, polisin ikna çalışması sonucu teslim olarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BANKADA 5 KİŞİYİ REHİN ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak şubedeki 5 kişiyi rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankanın çevresini ablukaya alan polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

POLİS İKNA ETTİ, TESLİM OLDU

Polis ekipleri, Aydın'ın teslim olması için ikna çalışması başlattı. Şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda teslim oldu. Gözaltına alınan Aydın, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

2 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi.

4 PSİKİYATRİ KAYDI BULUNUYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın, adliyeye sevk edildi. Can Aydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)