Maltepe'de korkunç kaza: 2'si ağır 9 yaralı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza, Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GB 5290 plakalı otomobil ile 34 DYD 055 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan 34 DYD 055 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobilde sıkışan 9 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralananlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İKİ KİŞİ DE CAM PARÇALARI NEDENİYLE YARALANDI

Kaza sonrası olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da araçlarda sıkışan kişileri çıkarmaya çalıştı. Bu sırada otomobillerin parçalanan camları nedeniyle hafif yaralanan iki kişi de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Turgut Özal Bulvarı, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.