Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: Kolonlar mı kesildi? Apartmanın eski görüntüleri gündem oldu

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde 7 katlı bir binanın üç katı çöktü. Uzmanlar kolonlara dikkat çekti.

Doğu Sokak'taki binada meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre 12 daireli binada 33 kişi yaşıyordu. Çökme sonrası binanın özellikle alt bölümünde ağır hasar meydana gelirken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Maltepe'deki binanın çökmeden önceki haline ilişkin Google Street View görüntüleri de olayın ardından yeniden gündeme geldi. Ocak 2026'da kaydedilen görüntülerde yapının bazı bölümlerindeki çatlaklar ve sıva dökülmeleri dikkat çekiyor.

Bazı noktalarda sıvaların döküldüğü, yapı içerisindeki metal donatıların görünür hale geldiği görülürken, bu görüntülerin binanın çöküşüyle bağlantısı olup olmadığı yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek. Binanın 1987 yılında inşa edildiği belirtildi.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI: ÜSTTEKİ İKİ KAT KAÇAK

NTV'ye konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın geçmişine ilişkin belediye arşivlerinde yapılan incelemenin ardından dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

Köymen, binanın 1980'li yıllarda inşa edildiğini, yapı için iskan verildikten sonra üstüne iki kat daha çıkıldığını ve bu iki katın kaçak olduğunu açıkladı.

Binanın başlangıçta hangi kat sayısıyla ruhsatlandırıldığı ve sonradan yapılan değişikliklerin yapının taşıyıcı sistemine etkisi olup olmadığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

GÖZLER KOLON İDDİASINDA

Maltepe'deki bina çökmesinin ardından en çok tartışılan konulardan biri ise alt katlardaki taşıyıcı sistem oldu.

Eski AKUT üyesi Tanyel Yılmaz, binanın üst bölümünün büyük ölçüde ayakta kalmasına karşın alt katlarının çökmesine dikkat çekti. Yılmaz, özellikle zemin kattaki iş yerlerinde taşıyıcı kolonlara müdahale edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Binanın giriş katında bir tekstil atölyesinin bulunduğu belirtilirken, kolonların kesilip kesilmediği yönündeki iddianın ancak uzmanların yapacağı teknik incelemeyle ortaya konulabileceği vurgulanıyor.

Yılmaz, iş yerlerinde kullanım alanını artırmak amacıyla taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale edilmesinin ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

İNŞAAT MÜHENDİSİ: YAPI YORGUN OLABİLİR

İnşaat Mühendisi Şeref Alpago da binanın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinde yapının yaşına ve taşıyıcı sistemine dikkat çekti.

Alpago, özellikle alt bölümde diğer katlara kıyasla daha geniş bir açıklık bulunduğunu belirterek, böyle bir yapıda kolonlara müdahale edilmiş olmasının veya dolgu duvarların kaldırılmasının araştırılması gerektiğini söyledi.

Uzman değerlendirmesinde binanın "yorgun" olabileceği, yıllar içerisinde korozyon meydana gelmiş olabileceği ve zeminin de ayrıca incelenmesi gerektiği ifade edildi.