Malatya'da facianın eşiğinden dönüldü! Karşı şeride geçip kuryeye çarptı
Malatya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yolun karşısına geçerek motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken kurye yola savruldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Malatya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek motosikletli kuryeye çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada motosikletli kuryeye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, kurye de yola savruldu.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada yaralanan olmazken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek motosikletli kuryeye çarptığı görüldü. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların yardım etmek için kaza noktasına koştuğu anlar da kayıtlara yansıdı. (DHA)