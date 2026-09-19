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Halk TV Türkiye Ayvalık'ta dehşet veren kaza: Motorcunun ayağına demir saplandı

Ayvalık'ta dehşet veren kaza: Motorcunun ayağına demir saplandı

Balıkesir Ayvalık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Can K.'nin ayağına demir parçası saaplandı. Parça kesilerek çıkarılırken yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altında otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Ayvalık'ta dehşet veren kaza: Motorcunun ayağına demir saplandı

Balıkesir Ayvalık'ta, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Can K.'nin ayağına demir parçası saplandı. Yaralı sürücü, hastanedeki müdahalelerin sonucunda ayağındaki demir parçadan kurtarılarak tedavi altına alındı.

Gece saat 01.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda sürücüsünin ismi henüz öğrenilemeyen 34 KR 1491 plakalı otomobil ile Muhammet Can K. idaresindeki 10 AYY 911 plakalı motosiklet çarpıştı.

DEMİR PARÇASI KESİLDİ

Muhammet Can K., motosiklete ait bir demir parçasının ayağına saplanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, demir parça motosikletten kesilerek ayırıldı. Ambulansa alınan yaralı sürücü, ayağındaki demir parçayla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sürücü, buradaki müdahaleler sonucunda ayağındaki demir parçadan kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Kaza
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