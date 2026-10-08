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Halk TV Türkiye Mahalleli kokudan isyan etti: Ekipler tam 8 kamyon çöp çıkardı

Mahalleli kokudan isyan etti: Ekipler tam 8 kamyon çöp çıkardı

Kırklareli'nin Kocahıdır Mahallesi'nde çevreye yayılan ağır koku belediye ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbar üzerine adrese giren görevliler, hummalı bir çalışmayla çöp evden tam 8 kamyon dolusu atık malzeme tahliye etti.

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Mahalleli kokudan isyan etti: Ekipler tam 8 kamyon çöp çıkardı

Kırklareli merkezdeki Kocahıdır Mahallesi'nde çevreye yayılan dayanılmaz koku mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Vatandaşların art arda yaptığı şikayetler üzerine belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, kapıdan içeri adım attıklarında şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

Mahalleli kokudan isyan etti: Ekipler tam 8 kamyon çöp çıkardı - Resim : 1

KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Mülkün H.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit eden Kırklareli Belediyesi görevlileri, gerekli yasal incelemeleri gecikmeden tamamlayarak temizlik operasyonunu başlattı. Odaları tavana kadar dolduran çöpleri tahliye etmek için seferber olan belediye çalışanları, bina içindeki tonlarca atığı titizlikle dışarı taşıdı.

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MAHALLE DERİN BİR NEFES ALDI

Koordineli yürütülen hummalı çalışma neticesinde harabeye dönen evden tam 8 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme çıkarılarak mahalleden uzaklaştırıldı. Kapsamlı temizliğin ardından dezenfekte edilen bina çevre sağlığı için güvenli hale getirilirken, koku kabusu sona eren sokak sakinleri derin bir nefes aldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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