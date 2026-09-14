Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Libya'dan Türkiye'ye geliyor! Orhan Şen "dikkat" dedi tarih vererek uyardı

Libya'dan Türkiye'ye geliyor! Orhan Şen "dikkat" dedi tarih vererek uyardı

Prof. Dr. Orhan Şen, Libya'da oluşan ve doğuya doğru ilerleyen alçak basınç sisteminin Perşembe günü Marmaris ve Datça kıyılarında etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Libya'dan Türkiye'ye geliyor! Orhan Şen "dikkat" dedi tarih vererek uyardı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Libya'nın kuzeyinde oluşan ve doğuya doğru ilerleyen alçak basınç (siklon) fırtınasının perşembe günü Marmaris ve Datça kıyılarını etkileyebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

SİKLONUN GÜZERGAHI VE ETKİLEYECEĞİ BÖLGELER

Yapılan değerlendirmelere göre, Libya kuzeyinde oluşan siklon hareketini doğu yönünde sürdürüyor. Sistem sırasıyla Yunanistan'ın güneyini ve Girit Adası'nı etkisi altına alacak.

Libya'dan Türkiye'ye geliyor! Orhan Şen "dikkat" dedi tarih vererek uyardı - Resim : 1

İstanbul'da 2 günlük sağanak alarmı: Meteoroloji başlayacağı saati açıkladıİstanbul'da 2 günlük sağanak alarmı: Meteoroloji başlayacağı saati açıkladı

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Söz konusu alçak basınç sisteminin 17 Eylül Perşembe günü Türkiye kıyılarına ulaşması bekleniyor. Prof. Dr. Şen, sistemin özellikle Marmaris, Datça kıyıları ve Rodos Adası çevresinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Libya'dan Türkiye'ye geliyor! Orhan Şen "dikkat" dedi tarih vererek uyardı - Resim : 3

"MEDİCANE" BOYUTUNDA DEĞİL AMA TEDBİR ŞART

Fırtınanın şiddetine dair de açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, alçak basıncın çok kuvvetli olmadığını ve Akdeniz kasırgası olarak bilinen bir "Medicane" boyutuna ulaşmadığını belirtti. Şen, sistemin kasırga boyutunda olmamasına rağmen kıyı bölgelerindeki vatandaşların ve denizcilerin yine de tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orhan Şen Meteoroloji
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro