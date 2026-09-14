Libya'dan Türkiye'ye geliyor! Orhan Şen "dikkat" dedi tarih vererek uyardı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Libya'nın kuzeyinde oluşan ve doğuya doğru ilerleyen alçak basınç (siklon) fırtınasının perşembe günü Marmaris ve Datça kıyılarını etkileyebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

SİKLONUN GÜZERGAHI VE ETKİLEYECEĞİ BÖLGELER

Yapılan değerlendirmelere göre, Libya kuzeyinde oluşan siklon hareketini doğu yönünde sürdürüyor. Sistem sırasıyla Yunanistan'ın güneyini ve Girit Adası'nı etkisi altına alacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Söz konusu alçak basınç sisteminin 17 Eylül Perşembe günü Türkiye kıyılarına ulaşması bekleniyor. Prof. Dr. Şen, sistemin özellikle Marmaris, Datça kıyıları ve Rodos Adası çevresinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

"MEDİCANE" BOYUTUNDA DEĞİL AMA TEDBİR ŞART

Fırtınanın şiddetine dair de açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, alçak basıncın çok kuvvetli olmadığını ve Akdeniz kasırgası olarak bilinen bir "Medicane" boyutuna ulaşmadığını belirtti. Şen, sistemin kasırga boyutunda olmamasına rağmen kıyı bölgelerindeki vatandaşların ve denizcilerin yine de tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.