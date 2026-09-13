İstanbul'da 2 günlük sağanak alarmı: Meteoroloji başlayacağı saati açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava tahmin raporuna göre İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi, gece boyunca devam ederek yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz çevrelerinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rapora göre yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların yüksek olması öngörülürken, yağış alan bölgelerde kısa süreli serinleme yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Bugün ve akşam saatlerinde beklenen hava

İstanbul: Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde yağışın devam etmesi bekleniyor.

Marmara: Bölgenin kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Batı Karadeniz: Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Ege ve Akdeniz: Genel olarak az bulutlu ve açık hava beklenirken, iç kesimlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor.

İç ve Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, yer yer az bulutlu hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.