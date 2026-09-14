LGBTİ+ operasyonları AB’yi ayağa kaldırdı: Türkiye'ye insan hakları yükümlülüğü hatırlatıldı

Türkiye'de LGBTİ+ bireyler, hak savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Ailem Güvende" adı altında "müstehcenlik" gerekçe gösterilerek Pazar günü düzenlenen ve etkisi devam eden polis operasyonları ve geniş çaplı sosyal medya erişim engelleri Brüksel'in de sert tepkisini çekti.

AB, TÜRKİYE'YE İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATTI

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, gözaltılar ve hukuki süreçlerden son derece endişe duyduklarını belirterek, "Damgalama ve ayrımcılık, Avrupa Birliği'nin değerlerine aykırıdır" açıklamasıyla Türkiye'ye insan hakları yükümlülüklerini hatırlattı.

Son olarak 48 X hesabı, 10 Instagram hesabı ve Evrensel gazetesine erişim engeli getirildi.

"KOMİSYON, ENDİŞE DUYMAKTADIR"

Avrupa Komisyonu sözcüsü Christian Wigand, "Komisyon, LGBTİ+ aktivistlere, insan hakları derneklerine ve ticari işletmelere karşı başlatılan son gözaltılar ve hukuki süreçlerden endişe duymaktadır" dedi.

Wigand, AB adayı bir ülke olarak Türkiye'nin "cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimlerine bakılmaksızın tüm bireylerin insan haklarına ve onurına saygıyı teşvik etmek ve güvence altına almakla yükümlü olduğunu" söyledi.

"YASA ÇIKARMADAN SUÇLU MUAMELESİ YAPMA KARARLILIĞI"

Türk LGBTİ+ örgütlerinin sosyal medya hesaplarına getirilen engellerden ve sivil toplumun finansmanına yönelik iddialardan kaygı duyduklarını vurgulayan Wigand'ın ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Temsilcisi Emma Sinclair-Webb de süreci değerlendirdi.

DW' de yer alan habere göre, Sinclair-Webb, yaşanan gözaltıları "Türk hükümetinin yeni yasalar çıkarmadan LGBTİ+ bireylere suçlu muamelesi yapma kararlılığının bir göstergesi" şeklinde tanımladı.

ERDOĞAN'IN 2002'DEKİ LGBTİ+ ÇIKIŞI DA GÜNDEMDEYDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar öncesi sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan'ın 2002 genel seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtı içeren video kaydı kısa sürede yaygınlaştı. İktidara gelmeden önceki dönemde gerçekleşen yayında Erdoğan, LGBTİ+ bireylerin haklarına ilişkin yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt vermişti:

"Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz."

SİYASİLERİN HEDEFİNDE: ERDOĞAN'IN "SAPIKLAR" SÖYLEMİ

Türkiye'de eşcinsel ilişkiler hukuken suç sayılmasa da AKP iktidarı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söylemleriyle LGBTİ+ topluluğunu hedef haline getirmekle eleştiriliyor. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda doğum oranlarının gerilemesinden sorumlu tuttuğu LGBTİ+ bireyleri "sapıklar" ve hak savunucusu kuruluşları da "sapkın bir hareket" olarak nitelendirerek hedef almıştı.

"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONLARI

Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen ve hükümetin "Ailem Güvende" olarak adlandırdığı evlere ve iş yerine düzenlenen polis baskınları, 12 Eylül'de dernek, örgüt ve aktivistlerin hesaplarına getirilen engellerin ardından düzenlendi ve kamuoyuna duyuruldu.

Baskınların yapıldığı gün, aralarında üniversite topluluklarının da yer aldığı 32 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

58 HESABA DAHA ERİŞİM ENGELİ: EVRENSEL GAZETESİ DE HEDEFTE

Son olarak aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Evrensel gazetesi, Barış Akademisyenleri, Adalet İçin Hukukçular, Mor Dayanışma, Kaos GL ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) yer aldığı X'teki 48 sosyal medya hesabına, 10 Instagram hesabına ve bir internet sitesine daha erişim engeli getirildi.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 13 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9112 sayılı kararıyla uygulanan engellemeye ilişkin Bakırköy Başsavcılığı; müstehcen içerikler, LGBT propagandası ve adli soruşturmaları hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

X hesabına erişim engeli getirilen Evrensel gazetesi ise yaptığı açıklamada, operasyonlarla eş zamanlı bir dijital sansür yürütüldüğünü belirterek, "AKP iktidarının yargı ve kolluk gücüyle, dün 'Ailem Güvende' adı altında insan hakları ve LGBTİ örgütleri ile çok sayıda hak savunucusuna yönelik düzenlediği operasyonlarla eş zamanlı yürüttüğü dijital sansürün son adreslerinden biri gazetemiz Evrensel'in X (Twitter) hesabı oldu" ifadelerine yer verdi.