Kaos GL’ye gece yarısı polis operasyonu: Derneğe polis girdi, yöneticileri gözaltına alındı

Kaos GL Derneği’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı ve dernek binasında arama yapıldı. Soruşturmanın "müstehcenlik" gerekçe gösterilerek Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

KaosGL’nin haberine göre, 10’dan fazla LGBTİ+ aktivisti evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA GECE YARISI BASKINLARI DA OLDU

Ayrıca, aynı gün "Müstehcenlik" ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla başlatılan süreçte; İstanbul'da gece kulüpleri ve masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar da yapıldı ve dosyaya girdi.

Yine aynı gün gündüz saatlerinde de çok sayıda LGBTİ+ derneği, yayın organı ve aktivistin internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

MÜSTEHCENLİK İDDİASININ İÇERİĞİ İSE PAYLAŞILMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan içerikler “müstehcenlik” suçlamasına gerekçe gösterildi. Fakat soruşturma dosyasında , suçlamaya konu edilen içeriklerin neler olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

"SORUŞTURMA TCK’NİN 226’NCI MADDESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR" DENİLDİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Eylül 2026 tarihli kararında, Kaos GL’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında “müstehcenlik içeren paylaşımlar” yapıldığı ve bu içeriklerin çocuklar tarafından görülebilecek şekilde yayımlandığı öne sürüldü.

Savcılık ise bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226’ncı maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında soruşturma başlattığını duyurdu.

KURUMSAL HESAPLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kararda, soruşturmaya konu edilen içeriklerin Kaos GL Derneği çatısı altında, derneğin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanması da gerekçe gösterildi.

Savcılık, paylaşımların “dernek çatısı altında oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu faaliyetleri üzerinden derneğin kurumsal internet sayfaları ve sosyal medya hesapları kullanılarak” yapıldığını öne sürdü ve Dernekler Kanunu’na muhalefet yönünden de değerlendirme yapılmasını istedi.

DİJİTAL VE BASILI MATERYALLERE EL KONULDU

Hakimlik kararıyla soruşturma kapsamında her türlü delil, fotoğraf ve basılı materyale el konulmasına onay verildi. Ayrıca şüphelilere ait masaüstü ile dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, taşınabilir bellekler, CD ve DVD'ler dahil tüm dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılması kararlaştırıldı.

Cihazlardaki şifrelerin çözülememesi ya da verilere erişilememesi durumunda ekiplerin tüm dijital ekipmanlara el koymasına izin tanındı.

İSTANBUL’DAKİ OPERASYON DA SORUŞTURMA DOSYASINA YANSIDI

Aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu ve Şişli’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi’nde bulunan gece kulüpleri ile masaj salonlarının da aralarında yer aldığı adreslerde arama yapıldı.

KaosGL’nin haberine göre, Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyona ilişkin soruşturma belgesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu operasyona da yer verildi.

AYNI GÜN ÇOK SAYIDA SİTE VE HESABA DA ERİŞİM ENGELLENDİ

Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyonla aynı gün, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararı doğrultusunda Kaos GL ile birlikte çok sayıda LGBTİ+ derneği ve aktivistine ait internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim kısıtlaması getirildi.

Karar kapsamında Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir, Pembe Hayat Derneği, SPoD, Genç LGBTİ+ Derneği, Lambdaistanbul, Muamma LGBTİ+ ve Velvele’ye ait internet siteleri erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) verdiği bilgilere göre; gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın kişisel sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı çıkarıldı.

Erişim engeli kararlarını işleme koyan X platformu söz konusu hesapları Türkiye’den erişime kapatırken, Instagram’ın kararı henüz uygulamadığı kaydedildi. (ANKA, DHA)