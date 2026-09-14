LGBTİ+ operasyonlarının ardından akıllara Erdoğan'ın o sözleri geldi: Bakın iktidar olmadan önce neler demiş

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; çeşitli illerde LGBTİ+ derneklerine yönelik yürütülen adli işlemler, gözaltılar ve erişim engellerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 genel seçimleri öncesinde konuya dair yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

"Ailem Güvende" adı altında yürütülen işlemlerin temel hak ve özgürlükleri hedef aldığını savunan Tanrıkulu, Anayasa hükümlerine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan işlemler ve erişim engelleri, bireysel bir suça dönük değil; toplu bir biçimde nefret söylemini körükleyecek bir kimliğe ve yönelime karşı yapılmıştır."

BAKIN ERDOĞAN İKTİDAR OLMADAN ÖNCE NELER DEMİŞ

Tanrıkulu, Erdoğan'ın 2002 seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtı içeren video kaydını paylaştı.

Söz konusu kayıtta Erdoğan'ın, LGBTİ+ bireylerin haklarına ilişkin soruya şu yanıtı verdiği görüldü:

"Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz."

Sezgin Tanrıkulu'nun X (eski adıyla twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Ailem Güvende” adıyla başlatılan operasyonlar, varoluşsal ve temel bir hak olan cinsel yönelim ve kimliği hedef alan toplu, hukuk dışı bir saldırıdır. Anayasa, uluslararası bütün sözleşmeler ve yüksek yargı kararları bu kimliği, kimlik çevresinde örgütlenmeyi ve hak savunuculuğunu güvence altına almıştır. Yapılan operasyonlar ve erişim engelleri, bireysel bir suça dönük değil; toplu bir biçimde nefret söylemini körükleyecek bir kimliğe ve yönelime karşı yapılmıştır. İnsan hakları örgütlerinin açıklamasını, Yargıtay’ın verdiği kararı ve Sayın Erdoğan’ın bu kimliğe mensup insanların haklarının korunması ve saldırıların önlenmesine dair verdiği sözün yer aldığı videoyu buraya bırakıyorum. Mesele, bireysel suçla mücadeleden öte, siyasal ve hukuk dışı bir saldırıdır. TCK 226. maddesinde tarif edilen suçla mücadele olsaydı, 9 derneğe aynı anda operasyon ve birçok erişim engeli eş zamanlı olarak getirilmezdi. İçinden geçtiğimiz bu hukuka ve demokrasiye aykırı sürece, bu operasyonla ağır hak ihlalleri de eklenmiştir."