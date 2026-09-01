KYK yurt ücretlerine zam geldi! Öğrenciler artık bu rakamı ödeyecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini ilgilendiren ücret değişikliği belli oldu. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte aylık 1.290 TL olan KYK yurt ücreti 2026-2027 döneminde 1.590 TL'ye yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık yurt ödemesi 300 TL arttı.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zam oranı yüzde 23 olarak uygulanırken, 1.290 TL'lik mevcut ücret yeni dönemde 1.590 TL olarak belirlendi.

Bu değişiklikle birlikte KYK yurdunda kalan bir öğrencinin aylık barınma maliyeti önceki döneme göre 300 TL daha fazla olacak.

Öğrencilerin özellikle üniversitelerin açılmasına kısa süre kala en çok araştırdığı konular arasında KYK yurt ücretleri bulunuyor. Zamlı ücretin yeni dönemde öğrencilerin ödemelerine yansıması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİNE YÜZDE 23 ZAM

KYK yurt ücretlerinde yapılan artış yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti. 1.290 TL'den 1.590 TL'ye çıkan aylık ücret, yıllık hesaplamada da öğrencilerin barınma giderini artıracak.

Yeni ücret üzerinden hesaplandığında bir öğrencinin 12 aylık yurt ödemesi toplam 19.080 TL olacak. Önceki 1.290 TL'lik ücret üzerinden yıllık ödeme ise 15.480 TL'ydi.

Böylece yıllık bazda öğrencilerin yurt gideri 3.600 TL artmış oldu.

KYK yurtlarında barınan öğrenciler, yeni dönemde zamlı tarifeyle ödeme yapacak. Özellikle üniversite eğitimi için farklı şehirlerde yaşayan öğrenciler açısından yurt ücretlerindeki değişiklik, aylık eğitim ve yaşam bütçesinde de kendini gösterecek.

Yeni KYK yurt ücreti: 1.590 TL

Eski KYK yurt ücreti: 1.290 TL

Aylık zam: 300 TL

Zam oranı: Yüzde 23