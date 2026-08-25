Son dakika | 2026 KYK yurdu başvuruları başladı
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Bakan Bak, sosyal medyadan yaptığı yaptığı açıklamada, "Sevgili Gençler, GSB yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı! Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Başvurularınızı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini yapabiliyor.
Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
24 Ağustos 2026 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, belirtilen başvuru döneminde KYK yurt başvurusunda bulunabilecek.
30 Haziran 2026 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı olan ara sınıf öğrencileri de 2026 KYK yurt başvurusu kapsamında başvuru yapabilecek.