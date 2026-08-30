Barınma krizi bitmiyor: Şimdi de öğrencilerin KYK yerine İlim Yayma yurduna yönlendirildiği iddia edildi!

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaşadıkları ciddi barınma krizine karşı devlet yurdu talebiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Öğrenciler, üniversite yönetiminin kendilerini Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yerine İlim Yayma Cemiyeti’ne ait yurtlara yönlendirdiğini öne sürdü.

Rektörlüğün iletişim numarası paylaşarak cemaat yurdu adresi gösterdiğini belirten gençler, alternatif özel yurt ve otel fiyatlarının bütçelerini aşması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Konu, verilen soru önergesiyle TBMM gündemine de taşındı.

REKTÖRÜN İLETİŞİM NUMARASI PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Barınma sorununu çözebilmek adına üniversite yönetimi ve bölüm danışmanlarıyla temasa geçen öğrenciler, dikkat çeken iddialarda bulundu. Bir öğrenci, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın kendilerine İlim Yayma Cemiyeti yurduyla iletişim kurabilecekleri yetkili bir kişinin telefon numarasını gönderdiğini belirterek buna ait ekran görüntüsünü paylaştı.

Ayrıca üniversitenin resmi internet sitesinde Ulus MYO öğrencileri için sıralanan barınma seçenekleri arasında “Ulus Doğa Park Otel”, “Ulus Belediyesi Koordinasyonunda Kiralık Evler”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli İlim Yayma Yurtları”, “Bartın Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu” “Özel Yurtlar” ifadelerinin yer alması, cemaat yurtlarının resmi kanaldan doğrudan alternatif gösterildiğini kanıtlar nitelikte değerlendirildi.

"BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMADAN 'KONTENJAN YOK' DENİLDİ"

Nefes gazetesinin haberine göre, yaşanan barınma krizinin özellikle kadın öğrencileri büyük mağduriyete uğrattığı ifade edildi. KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadan önce kendilerine Ulus MYO öğrencileri için devlet yurtlarında kontenjan bulunmadığının bildirildiğini aktaran öğrenciler, bu gerekçeyle bazı arkadaşlarının KYK’ya başvuru dahi yapamadığını vurguladı.

Bartın merkezdeki KYK kız yurtlarında kalmak istediklerini belirten bir kadın öğrenci, henüz resmi sonuçlar ilan edilmeden "kontenjan yok" yanıtı almalarının önlerini tıkadığını dile getirdi.

BÜTÇEYİ AŞAN ALTERNATİFLER: AYLIK ÜCRETLER 20 BİNİ BULUYOR

KYK dışında sunulan tüm barınma seçeneklerinin aile bütçelerini imkânsız kılacak derecede yüksek olduğunu belirten öğrenciler, Ulus Doğa Park Otel’in aylık ücretinin yaklaşık 17 bin lira olduğunu ifade etti. Bu bedelin sadece 5-6 bin liralık kısmının devlet tarafından karşılanacağının ve kalan tutarın öğrencilerden istendiğinin söylendiğini belirten gençler, özel yurt ücretlerinin ise aylık 18-20 bin lira seviyesinde seyrettiğini kaydetti.

Yüksek kira ve özel yurt fiyatları karşısında eğitimlerini sürdürmelerinin imkânsız hale geldiğini savunan öğrenciler, devlet yurtlarında kendilerine derhal yeterli kontenjan ayrılmasını talep ediyor.

KONU TBMM'YE TAŞINDI

Öğrencilerin yaşadığı barınma krizini Meclis gündemine taşıyan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, konuya ilişkin bir soru önergesi verdi. Barınma ihtiyacının cemaat ve dernek yurtlarına devredilmesine tepki gösteren Bankoğlu, “Devletin görevi cemaat ve dernek yurtlarına devredilemez” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.