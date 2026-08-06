Kuzey Ormanları'nda 41 bin 172 ağaç kesilecek

Bulunduğu bölgenin temiz su havzalarını koruyan ve iklimi dengeleyen ekosisteme sahip Kuzey Ormanları üzerindeki baskı sürüyor. Kırklareli Vize’de etkili olacak rüzgâr enerji santralı (RES) projesi, mahkemenin daha önce verdiği iptal kararının ardından 2009/7 sayılı genelge kapsamında yeniden gündeme geldi.

RT Enerji tarafından yapılması planlanan proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden "çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararı verildiği duyuruldu. Daha önce Kömürköy ve Balkaya köyleri muhtarlıklarıyla beraber vatandaşların açtığı davada Kırklareli İdare Mahkemesi iptal kararı vermiş ve verilen izinleri iptal eden mahkeme, projenin doğal hayata vereceği zararlara dikkat çekmişti.

VATANDAŞ KARAR MEKANİZMASININ DIŞINA İTİLDİ

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre yargı engeline takılan projenin yeniden onaylanmasında kullanılan yöntem ise dikkat çekti. Uygulanan genelgeyle birlikte, yargı tarafından iptal edilen projeler doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın masasında görüşülüyor. Bu bürokratik mekanizma nedeniyle, projenin doğrudan etkileyeceği vatandaşlar ve bölge halkı yeni karar sürecine dahil edilmeyerek sürecin dışında bırakıldı.

YARGININ "YETERSİZ" VE "YANLIŞ" DEDİĞİ RAPOR ONAYLANDI

Mahkeme daha önce verdiği iptal kararında, proje alanının tamamının orman alanı, içme ve kullanma suyu koruma sınırları ve tarım arazisinde kaldığını belirterek şu tespitlerde bulunmuştu:

"Bu alanlarda yer seçimi yanlış. ÇED raporundaki kümülatif etki hesabının da eksik, türbinlerin inşaatında orman tahribini azaltıcı önlemler yeterince irdelenmemiş."

Ayrıca mahkeme, o dönem hazırlanan ÇED raporunda 75 bin ağacın kesileceği bilgisinin yer aldığını ve bu sayının daha da artacağını aktarmıştı.

KORUMA ALANINDA 41 BİNİ AŞKIN AĞAÇ KESİLECEK

Bakanlığın onayladığı yeni projeyle birlikte 29 türbinin kurulacağı alan büyük oranda orman arazisi içerisinde kalıyor. Proje kapsamında planlanan şalt sahaları tarım vasıflı alanlar içerisinde yer alırken, bazı türbinler ise baraj gölü uzak mesafeli koruma alanları içerisinde bulunuyor.

Şirketin ÇED raporuna koyduğu resmi bilgilere göre türbin noktalarında 38 bin 996 adet ağaç, ulaşım yolları için ise 2 bin 177 adet ağaç kesilecek.

Bu planlamayla birlikte, meşe ve kayın ağaç türlerinin bulunduğu Kuzey Ormanlarında toplam 41 bin 172 ağaç kesilecek.