Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 kişi yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer güzergahında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 07 BZS 193 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlara, arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği başka bir otomobil de çarptı.

Çarpışmanın ardından metrelerce sürüklenen üç araç bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlardan birinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Sarıyer geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.