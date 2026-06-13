Skandal görüntüler! İki polis vatandaşı köşeye çekip dövdü.. Soruşturma başlatıldı

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı ve Iğdır Valiliği inceleme başlattı.

Yeşilığdır'ın haberine göre; olay, Iğdır’da harabe bir alanda meydana geldi. Görüntülerde iki trafik polisinin bir kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Darbedildiği öne sürülen kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

HEM BAKANLIK HEM VALİLİK SORULŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, görüntülerle ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.06.2026 tarihinde Iğdır ilinde “İki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği” iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır.

Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

12.06.2026 tarihinde Iğdır ilinde “İki trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği” iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştır.



Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 13, 2026

Iğdır Valiliği de olayla ilgili inceleme ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, görüntülerin tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Haziran 2026 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, ilimizde meydana geldiği belirtilerek 'İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği' iddiasıyla bazı görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce derhal inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olay tüm yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır."