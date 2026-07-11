Kuyumcuyu katletti polisten kaçamayınca intihar etti

Konya'nın Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Cami Meydanı'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Turgay B., aralarında borç meselesi bulunan Sami Ayaz'a ait kuyumcuya geldi.

BORÇ MESELESİ TARTIŞMAYI KAVGAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay B., yanında bulunan tabancayla Ayaz'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Ayaz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Turgay B., hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayaz, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

KUYUMCU HASTANEDE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Sami Ayaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ayaz'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayın ardından kaçan Turgay B.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerinin, şüphelinin Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak'taki evi ve çevresinde yoğunlaştırdığı çalışmalar sırasında, saat 00.10 sıralarında evine gelen Turgay B., sokaktaki polis ekiplerini fark etti. Yakalanacağını anlayan şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra olayda kullandığı tabancayla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Turgay B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(DHA)