Ailesinin kamyonunu kaçırdı dehşet saçtı: 11 yaşındaki çocuk 10 keşişi öldürdü

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan kentinde bir Budist alayına kamyonetin çarpması sonucu en az 10 keşiş hayatını kaybetti, üç kişi ağır yaralandı. Kazayı 11 yaşındaki bir çocuğun ailesine ait aracı izinsiz kullanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

39 KİŞİLİK GRUBA GİRDİ

Mukdahan Valisi Vorayan Bunarat, 34 Budist keşiş ve beş takipçiden oluşan grubun, eyaletteki bir tapınaktan komşu Ubon Ratchathani'deki bir başka tapınağa yolculuk yaptığını söyledi. Vali, beş keşişin olay yerinde, üçünün de hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Mukdahan eyalet ofisi daha sonra dokuzuncu keşişin ölümünü duyururken, son bilgilere göre ölü sayısı 10'a yükseldi. En az üç kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

AİLESİNİN KAMYONUNU KAÇIRDI

Polis, 11 yaşındaki çocuğun ailesine ait kamyoneti izinsiz aldığını ve yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kullandığını, bu sırada kontrolünü kaybederek keşişlerin bulunduğu gruba çarptığını açıkladı.

ŞOKTAKİ ÇOCUKTAN İFADE ALINAMADI

Eyalet polis şefi Tümgeneral Pairoj Thaiphutra, henüz herhangi bir suçlamada bulunulmadığını, çünkü araştırmacıların kazanın koşullarını belirlemeye çalıştığını belirtti. Çocuğun şok durumunda olması nedeniyle henüz ifadesinin alınamadığını da sözlerine ekledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.