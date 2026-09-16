Kurtlar Vadisi 'Pusu' dağılıyor mu? Ece Üner 'Şu tesadüflere bakın' diyerek anlattı

Ergenekon kumpası ve Odatv davaları sürecinde cezaevinde "şüpheli" şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açılırken Kurtlar Vadisi Pusu'da Kozinoğlu'nun ölümünün işlendiği sahne de tekrar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri ifade verirken, milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi Pusu hakkında da "FETÖ" incelemesi başlatıldı.

Bu gelişmeler ışığında dizide dikkat çeken "tesadüfler" bir kez daha gündeme taşındı. Ece Üner, Halk TV'de yayınlanan Ana Haber bülteninde Kurtlar Vadisi Pusu'nun dikkat çeken sahnelerini bir bir anlattı.

KURTLAR VADİSİ 'PUSU' DAĞILIYOR MU?

Gazeteci Aytunç Erkin'in yazısındaki tespitleri ekrana taşıyan Üner, "Kaşif Kozinoğlu’nun Bosna’da görev yaptığı sürede, şüpheli ölümüyle gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi’nin ana karakteri Ali Candan da Kosova’da görevliydi" diyerek şunları kaydetti:

"İlk 97 bölüm ile ikinci dönemin farkına dikkat çekiyor. İlk 97 bölümün ardından Kurtlar Vadisi Pusu'nun Fetullahçı polis ve yargının hâkim olduğu bir çizgiye evrildiği belirtiliyor. Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’deki şüpheli ölümünden iki gün önce, 10 Kasım 2011’de dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölüm emrinin verilmesi son derece çarpıcı. Hatırlarsınız; 136. bölümde bu ölüm emri veriliyor, 139. bölümde de karakter şırıngayla zehirlenerek öldürülüyor.

GÜLEN'İN VERDİĞİ RÖPORTAJI HATIRLATTI

8 Ekim 2005’te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Aktüel dergisine verdiği röportajda, 'Ölseler bir araya gelemeyecek kimseler, ulusal cephe adı altında suni bir kitlesel dalga oluşturmaya çalışıyor. Bunlar aşılacaktır' demişti. Bu açıklamadan tam 22 gün sonra, 9 Kasım 2005’te Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk kumpas kuruldu. Şemdinli’de patlayan bombayla, 2006’da Genelkurmay Başkanı olacak Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt hedef alındı. Erkin, ilk 97 bölümü kapsayan Kurtlar Vadisi'nin o örgüte göre ulusalcı bir çizgide olduğunu, Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce dizide ölüm emrinin verilmesini de magazin olarak değil, ideolojik bir hamle olarak yorumlamak gerektiğini aktarıyor.

"İSKENDER BÜYÜK-VELİ KÜÇÜK ÖZDEŞLİĞİ"

Erkin yazısında, 'Mesela Cumhuriyet gazetesine atılan molotofkokteylini de bilmişler' diyor. Dizinin 31. bölümünde, devlet içindeki Gladyo yapılanmasının önemli bir ayağı olan ve Veli Küçük’ü simgelediği bilinen İskender Büyük karakteri, emrindekilere 'İstanbul’u yakın' talimatı veriyor ve bu kişiler sağa sola molotofkokteyli atmaya başlıyor. Avukat Bekiroğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’da yer alan sahnenin, 29 Mart 2008’de Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması olayıyla örtüştüğünü savunuyor. Gazeteye saldıranlar da ifadelerinde eylem talimatını Veli Küçük’ten aldıklarını söylemişti. Dizideki sahne, gerçek eylemden iki gün önce ekrana geliyor. Yani yalnızca Kaşif Kozinoğlu benzerliği değil; İskender Büyük-Veli Küçük özdeşliği ve o dönem ifadelerde 'Veli Küçük’ten talimat aldım' cümlesinin yer alması gibi ayrıntıların, senaristlerin öne sürdüğü gibi basit birer tesadüften ibaret olamayacağı vurgulanıyor.

"PEKİ KURTLAR VADİSİ NELERİ BİLDİ?"

Peki Kurtlar Vadisi neleri bildi? FETÖ’nün kumpas süreçlerini, Türkiye’yi karanlık bir yapının yönettiği algısını ve kaotik provokasyonları... Uğur Mumcu cinayetinden Hrant Dink suikastına, Danıştay saldırısından Gazi Mahallesi olaylarına, Ergenekon-PKK ilişkisinden Rahip Santoro cinayetine, Kahramanmaraş katliamından Malatya Zirve Yayınevi baskınına kadar pek çok karanlık olayı bölümler boyunca 'ulusalcılara' ve İskender Büyük karakterine bağlayarak bir düşmanlaştırma siyaseti yürüttüler. Ordunun ABD’den uzaklaşıp Rusya eksenine kaydığı tezini, İskender’in Polat’la diyaloğundaki 'Önceden ABD dosttu, şimdi onlar düşman, Rusya dost' repliği üzerinden işlediler.

"DİZİNİN TARAF GAZETESİYLE İLİŞKİSİ MASAYA YATIRILMALI"

Aytunç Erkin, dizideki olay örgüsünün basit bir senaryo kurgusu olmadığını; Ergenekon kumpaslarını kurgulayan örgütün iddianamelerindeki her faili meçhulün daha önceden dizide işlendiğini vurguluyor. 97 bölümlük ilk Kurtlar Vadisi ile 300 bölümlük Kurtlar Vadisi Pusu arasındaki fark tam olarak burada yatıyor. Mumcu suikastından Dink cinayetine, Danıştay saldırısına kadar her provokasyon Fetullahçılar tarafından ulusalcılara mal edildi. Gülen’in o mülakatta bahsettiği 'aşılacak ulusalcı dalga', FETÖ tarafından ekranlar ve kumpaslar yoluyla bu şekilde tasfiye edilmeye çalışıldı. Erkin son derece yerinde bir tespitle şu notu da ekliyor: 2007 sonrasında yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin, o dönemki operasyonlarda kilit rol üstlenen Taraf gazetesiyle ilişkisi de mutlaka masaya yatırılmalıdır."