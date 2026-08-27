Kürtaj yapan yaklaşık 20 doktora tutanak tuttular: TTB'den açıklama geldi!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün yaklaşık 20 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının muayenehanesinde yaptığı denetimlerde, muayenehane şartlarında kürtaj yapılamayacağı gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve hekimlerin cezalandırılacağının belirtildiği açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kürtajın Türkiye’de yasal bir tıbbi uygulama olduğunu belirterek işlemlerin hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi.

HEKİMLERE KÜRTAJ YAPILAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE TUTANAK TUTTULAR

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün kentte yaklaşık 20 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının muayenehanesine yönelik denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetimler sırasında, muayenehane şartlarında kürtaj yapılamayacağı gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve hekimlerin cezalandırılacağının ifade edildiği aktarıldı.

TTB, kürtajın Türkiye’de yasal bir tıbbi uygulama olduğunu belirterek, hekimlere hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle ceza uygulanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ GEREKÇE GÖSTERDİ

TTB’nin açıklamasında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün muayenehanelerde kürtaj yapılamayacağı yönündeki değerlendirmesini, 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesine dayandırdığı belirtildi.

"İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÜST HUKUK KURALLARINI YOK SAYIYOR"

TTB ise İl Sağlık Müdürlüğünün bu yönetmelik hükmünü, yönetmeliğin üzerinde yer alan kanun ve tüzük hükümlerini dikkate almadan uyguladığını söyledi. Birliğe göre bu nedenle hekimler hakkında yapılan işlemler usulsüz.

“MUAYENEHANEDE KÜRTAJ YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMUYOR”

TTB, daha önce muayenehanesinde kürtaj yaptığı gerekçesiyle kapatma cezası verilen bir hekimle ilgili açılan davayı da hatırlattı. İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından açılan davanın hekim lehine sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 16 Aralık 2024 tarihli kararında 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ile ilgili yönetmelik hükümlerine atıf yapıldığı aktarıldı.

Mahkemenin kararında, gerekli şartları taşıyan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının mesleklerini uyguladıkları muayenehanelerde kürtaj işlemi yapamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı değerlendirmesine yer verildiği ifade edildi.

MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

TTB’nin aktardığına göre mahkeme, idarenin kürtaj hizmetinin devam etmesi halinde hasta tedavisi, hasta sağlığı ve güvenliğinin nasıl olumsuz etkileneceğini açık ve net şekilde ortaya koyamadığına da dikkat çekti.

Mahkeme ayrıca idari yaptırım kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

"KÜRTAJ YAPAN HEKİMLER, CEZALANDIRILAMAZ"

TTB, İl Sağlık Müdürlüklerinin muayenehane hekimlerine yönelik denetimlerde başta Anayasa olmak üzere kanun ve tüzük gibi üst hukuk kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Hekimlerin diploma ve uzmanlık belgelerinin kendilerine verdiği yetkileri kısıtlayan kararlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan TTB, "Kürtaj, Türkiye’de yasal bir tıbbi uygulamadır, kürtaj yapan hekimler sadece bu uygulama nedeniyle soruşturulamaz ve cezalandırılamaz" ifadelerini kullandı.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile TTB Merkez Konseyi, kürtaj yapan hekimlere hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle ceza uygulanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. (ANKA)