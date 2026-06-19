Halk TV Türkiye Sağlıkta rüşvet ve kürtaj çarkı! Doktorun odasından yarım milyon çıktı

Sağlıkta rüşvet ve kürtaj çarkı! Doktorun odasından yarım milyon çıktı Zonguldak'ta yasa dışı kürtaj ve rüşvet ağı çökertildi. Yasal süreyi aşan gebelikleri sonlandıran ve ücretsiz yasal işlemlerden bile para talep eden uzman doktor suçüstü yakalandı. Şüphelinin odasından 500 bin lira ele geçirildi.

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