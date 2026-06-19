Sağlıkta rüşvet ve kürtaj çarkı! Doktorun odasından yarım milyon çıktı
Zonguldak'ta yasa dışı kürtaj ve rüşvet ağı çökertildi. Yasal süreyi aşan gebelikleri sonlandıran ve ücretsiz yasal işlemlerden bile para talep eden uzman doktor suçüstü yakalandı. Şüphelinin odasından 500 bin lira ele geçirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte kurulan rüşvet ve yasa dışı kürtaj ağını ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyası kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Zonguldak merkez, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Karabük, Düzce ve Bartın'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Emniyet güçleri, operasyon neticesinde toplam 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
UZMAN DOKTORUN ODASINDAN 500 BİN LİRA ÇIKTI
Soruşturma dosyasına giren teknik takip kayıtları ve ifadeler, sistemin nasıl işlediğini tüm detaylarıyla ortaya koydu. Zonguldak'ta görevli uzman doktor F.T.'nin, hastalarından para talep ederek çeşitli tıbbi işlemler gerçekleştirdiği, gerçeğe aykırı hasta kaydı oluşturduğu ve usulsüz biçimde ilaç reçete ettiği belgelendi.
Operasyon sırasında suçüstü yakalanan şüpheli F.T.'nin odasında arama yapan emniyet ekipleri, yaklaşık 500 bin lira nakit para ele geçirdi. Dosyadaki kayıtlara göre şebeke; bazı gebelikleri yüksek meblağlar karşılığında yasa dışı yollarla sonlandırırken, yasal süre içerisindeki standart kürtaj işlemleri için dahi hastalardan farklı miktarlarda kayıt dışı ücret talep etti.
11 KİŞİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE ADLİYEDE
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı; uzman doktor F.T.’yi (60) "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme", sekreteri F.U.'yu (53) ise bu suçlara "iştirak" ile suçladı.
Dosya kapsamında; A.E.A. (21), C.A. (52), S.K. (28), S.T. (28), O.E. (33), H.E. (63) ve Ö.F.U. (26) "rüşvet verme" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarıldı. Yasal süre dışında para karşılığında kürtaj yaptırdığı tespit edilen A.S. (28) ve K.S. (30) de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı.
9 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan, dört ilde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 zanlıdan 9'unun hukuki sürecinin daha önce tamamlandığı öğrenildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen bu 9 kişi, savcılık sorgularının tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı. Sürece ilişkin adli soruşturma devam ediyor. (AA)