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Halk TV Türkiye KPSS'ye girmek istedi ilk sınavını geçemedi: Yan binaya alınmadı

KPSS'ye girmek istedi ilk sınavını geçemedi: Yan binaya alınmadı

İstanbul Avcılar’da KPSS için yanlış okula giren aday, kontrol sırasında sınav binasının yan tarafta olduğunu öğrendi. Ancak saat 10.00’da kapılar kapandığı için doğru binadaki sınava alınmadı.

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KPSS'ye girmek istedi ilk sınavını geçemedi: Yan binaya alınmadı
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Türkiye ve KKTC dâhil 145 merkezde düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda dikkat çeken bir olay yaşandı. Avcılar’da sınav giriş belgesini kontrol etmeden yanlış okula giren aday, doğru sınav binasına geçmek isterken süre engeline takıldı.

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2 MİLYONA YAKIN KİŞİ BAŞVURDU

ÖSYM tarafından Türkiye ve KKTC dâhil 145 merkezde düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Sınava 1 milyon 708 bin aday başvurdu.

Sınav binalarının kapıları, ÖSYM kuralları gereği saat 10.00’da kapatıldı. Son dakikalarda gelen bazı adaylar koşarak binalara yetişti.

KPSS'ye girmek istedi ilk sınavını geçemedi: Yan binaya alınmadı - Resim : 2

Avcılar’daki Sabancı 50’nci Yıl İnşa Anadolu Lisesi’ne giren bir adayın sınav yeri, kimlik kontrolü sırasında incelendi. Adayın yan binadaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nda sınava girmesi gerektiği belirlendi.

KPSS'ye girmek istedi ilk sınavını geçemedi: Yan binaya alınmadı - Resim : 3

Görevliler tarafından binadan çıkarılan aday, doğru okula yöneldi. Ancak bu sırada giriş saati geçti ve okulun kapıları kapandı. İki okulu karıştıran aday sınava alınmadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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